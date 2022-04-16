Представлен смартфон Samsung Galaxy Quantum 3

Компания Samsung представила смартфон Galaxy Quantum 3, который станет доступен для предзаказа в Южной Корее 22 апреля. Главной особенностью новинки стал квантовый генератор случайных чисел для дополнительной защиты данных.

Новинку также оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900 с модемом 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и двумя 2-Мп вспомогательными датчиками изображения, селфи-камерой на 32 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой One UI 4.1.
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