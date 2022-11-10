Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition

Компания Samsung представила специальную версию складного смартфона Galaxy Z Flip4, которая получила название Maison Margiela Edition. За дизайн новинки отвечал парижский Дом высокой моды Maison Margiela. Помимо переработанного внешнего вида, смартфон получил и обновленный интерфейс. Аппарат станет доступен для покупки 1 декабря в Гонконге, Франции и Южной Корее, но его цена пока не раскрывается.

Напомним, что сам смартфон может похвастаться топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ ОЗУ, аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 22:9, внешним 1,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 512:260 пикселей, алюминиевой рамкой, боковым сканером отпечатков, стереодинамиками, защитой от воды (степень IPX8), размерами сложенном состоянии 84,9:71,9:17,1 мм, в разложенном 165,2:71,9:6,9 мм, массой 187 граммов и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой OneUI 4.1.