Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition

Компания Samsung представила специальную версию складного смартфона Galaxy Z Flip4, которая получила название Maison Margiela Edition. За дизайн новинки отвечал парижский Дом высокой моды Maison Margiela. Помимо переработанного внешнего вида, смартфон получил и обновленный интерфейс. Аппарат станет доступен для покупки 1 декабря в Гонконге, Франции и Южной Корее, но его цена пока не раскрывается.

Напомним, что сам смартфон может похвастаться топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ ОЗУ, аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 22:9, внешним 1,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 512:260 пикселей, алюминиевой рамкой, боковым сканером отпечатков, стереодинамиками, защитой от воды (степень IPX8), размерами сложенном состоянии 84,9:71,9:17,1 мм, в разложенном 165,2:71,9:6,9 мм, массой 187 граммов и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой OneUI 4.1.

Дочь Стива Джобса сообщила, что iPhone 14 выглядит точно так…
Компания Apple официально представила новую серию смартфонов iPhone 14, а также другие новые продукты с н…
Официально: Xiaomi 12T Pro представят 4 октября…
Компания Xiaomi объявила, что её следующая крупная презентация состоится 4 октября. Предполагается, что н…
iPhone занимает 52% от прибыли Apple…
Сегодня появилась весьма интересная информация о компании Apple и её успехах на рынке. Безусловно, произв…
Камерофон Xiaomi 13 Ultra могут выпустить уже этой осенью…
Сразу после летнего дебюта смартфона Xiaomi 12S Ultra глава Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что следующее поколе…
Huawei P50 без Leica показали на фото …
Сетевые источники опубликовали фото смартфона Huawei P50, которые не имеют логотипа Leica. О существовани…
Samsung Galaxy S23 Ultra получит почти плоский экран…
Авторитетный информатор Ice Universe поделился качественным изображением флагманского смартфона Samsung G…
Смартфон Vivo Y75s 5G оценен в $270…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y75s 5G, которая, среди прочего, получила предуста…
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емко…
Несмотря на повсеместное распространение смартфонов, в России сохраняется заметная доля кнопочных телефон…
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor