Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

Компания Samsung анонсировала специальное издание складного смартфона Galaxy Z Flip7, которое предназначено для спортсменов- участников зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 в Милане и Кортине. Новинка отличается от обычной версии специальным дизайном и приложением Galaxy Athlete Card. В свободной продаже устройство не появится.

Напомним, что сам Galaxy Z Flip7 имеет в своём оснащении фирменный процессор Exynos 2500, 6,9-дюймовый внутренний AMOLED-дисплей с разрешением 2520:1080 пикселей, адаптивной кадровой частотой 1-120 Гц, внешний 4,1-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1048:948 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ, батарею ёмкостью 4300 мАч, поддержку 25-Вт проводной быстрой зарядки, поддержку беспроводной и обратной беспроводной зарядок, сдвоенной тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 123°), фронтальную камеру на 10 Мп, корпус из бронированного алюминия, защитное стекло Gorilla Glass Victus 2, массу 188 граммов и толщину в разложенном виде 6,5 мм.