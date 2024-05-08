Представлен смартфон Sharp Aquos R9

Компания Sharp представила в Японии смартфон среднего уровня Aquos R9, который выделяется интересным дизайном с угловатым корпусом и овальным блоком тыльной камеры. Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с максимальной частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 720, 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1500 кд/кв.м и частотой обновления 240 Гц, селфи-камерой на 50 Мп, сдвоенной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 14.