Представлен смартфон Sony Xperia 1 IV с революционной камерой с непрерывным зумом

Сегодня был официально представлен смартфон Sony Xperia 1 IV. Телеобъектив Sony Xperia 1 IV предлагает непрерывный оптический зум благодаря революционно новому дизайну. Новый диапазон составляет от 85 мм до 125 мм, что обеспечивает 3,5-5-кратное оптическое увеличение.

Телефон придерживается разрешения 12MP для всех трех камер на задней панели. Основная камера оснащена сенсором 1/1,7 дюйма и 24-мм объективом с оптической стабилизацией изображения. Сверхширокоугольная камера оснащена сенсором 1/2,5 дюйма с объективом 16 мм. Для полноты картины телеобъектив содержит датчик 1/3,5 дюйма, а также OIS и автофокусировку. Кстати, двухступенчатая кнопка спуска затвора по-прежнему доступна сбоку, следуя традиции Xperia.

Все три камеры имеют одинаковый набор функций, включая запись видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Все они предлагают Optical SteadyShot с FlawlessEye, автофокусировку по глазам, а также отслеживание объектов в реальном времени и автофокус. Все камеры используют наложение изображений для расширения динамического диапазона и могут выполнять серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду с включенными AF/AE и HDR. ИК-датчик RGB на задней панели передает информацию алгоритмам искусственного интеллекта, которые контролируют баланс белого камеры, а также имеется датчик 3D ToF.

В этом году компания также обновила селфи-камеру до 12 МП (вместо 8 МП) благодаря новому сенсору ExmorRS размером 1/2,9 дюйма. Это также позволяет записывать видео 4K с HDR для загрузки, хотя оно ограничено 30 кадрами в секунду.

Sony считает, что 6,5-дюймовый 4K AMOLED-дисплей предыдущего поколения был близок к совершенству, поэтому в этом году есть только несколько обновлений. Например, экран стал на 50% ярче (яркость была немного ниже). Что касается памяти, Sony предлагает только версию с 12 ГБ ОЗУ. Емкость хранилища составляет 256 ГБ, а на некоторых рынках также доступен вариант на 512 ГБ. Более того, вы можете расширить его через слот microSD, что является настоящей редкостью в премиальном сегменте. Телефон работает под управлением Android 12.

Телефон поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, что позволяет зарядить его до 50% за полчаса. Обратите внимание, что в этом году зарядного устройства в комплекте не будет — Sony представляет это изменение в рамках своей экологической инициативы («Road to Zero»). Это позволило использовать розничную коробку меньшего размера, и Sony также позаботилась о том, чтобы она не содержала пластика. В целом выбросы CO2 сократились на 36%.