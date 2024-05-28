Представлен смартфон T-Mobile T Phone 2

Оператор связи T-Mobile выпустил на европейский рынок смартфоны T Phone 2 и T Phone 2 Pro, которые оценены в 235 и 350 евро соответственно. Младшую модель оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, предустановленной операционной системой Android 14, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5

T-Mobile T Phone 2 Pro отличается 6,8-AMOLED-экраном с тем же разрешением, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, а также поддержкой Wi-Fi 6E.