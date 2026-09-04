Представлен смартфон TCL P80 Ultra с "бумажным" OLED-экраном

Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов серией P80, которая состоит из моделей P80 Ultra, TCL P80 Pro и TCL P80. Самой интересной новинкой стала старшая модель P80 Ultra. Она получила 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 кд/м2, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и технологией Nxtpaper. Одной кнопкой здесь активируется специальный режим Max Ink Mode, который имитирует «электронные чернила». В этом режиме смартфон способен проработать до семи дней при обычном использовании.

Новинка также характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400 Elite, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, 8 ГБ оперативной и до 512 флеш-памяти. TCL P80 Pro отличается отсутствием модуля с телеобъективом, а базовый OLED-дисплей и аккумулятор на 5000 мАч. Смартфоны уже появились в европейской продаже по цене в 550, 430 и 350 евро соответственно.
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