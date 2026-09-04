Новинка также характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400 Elite, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, 8 ГБ оперативной и до 512 флеш-памяти. TCL P80 Pro отличается отсутствием модуля с телеобъективом, а базовый OLED-дисплей и аккумулятор на 5000 мАч. Смартфоны уже появились в европейской продаже по цене в 550, 430 и 350 евро соответственно.