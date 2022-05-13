Представлен смартфон TD Tech M40 5G

Сегодня был анонсирован смартфон TD Tech M40. Сегодня устройство официально поступило в продажу в Китае в двух разных версиях памяти.

С точки зрения дизайна смартфон TD Tech M40 выглядит идентично Huawei Mate 40, но в отличие от устройства под брендом Huawei, он поддерживает подключение 5G. Похоже, это обходной путь для китайского бренда, чтобы его смартфоны с поддержкой 5G были доступны на рынке. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым AMOLED - дисплеем Full HD+ 60 Гц с поддержкой контента HDR 10+ и частотой дискретизации касания 240 Гц. Устройство также имеет пыле- и водонепроницаемость IP53. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 1000 Plus , который является серьезным обновлением по сравнению с устаревшим Huawei HiSilicon Kirin 9000. Что касается камеры, то на задней панели находится тройная камера, которая включает в себя основной датчик на 64 МП, сверхширокий объектив на 16 МП и телеобъектив на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом. На лицевой стороне есть 13-мегапиксельная широкоугольная камера для съемки селфи и видеозвонков. Что касается программного обеспечения, телефон работает под управлением HarmonyOS 2.0 на базе операционной системы Android 10. Он питается от аккумулятора емкостью 4200 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт через порт USB Type-C и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.