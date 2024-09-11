Представлен смартфон TECNO POVA 6 Neo 5G

Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POVA 6 NEO 5G, которая появится в продаже на дебютном китайском рынке 14 сентября по цене в 165 и 180 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2,4 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4x, встроенной памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, модемом для сотовых сетей пятого поколения, модулем NFC, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11 ac, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки и корпусом толщиной 7,8 мм.