Представлен смартфон TECNO Pova 8 Pro 5G

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью Pova 8 Pro 5G, которая базируется на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2. Новинку также оснастили 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, игровым чипом P1 Graphic Chip, системой жидкостного охлаждения VC площадью 5000 мм², 6,78-дюймовым HyperLux AMOLED-экраном с разрешением 2644:1208 точек, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор LYTIA 700C и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 8 Мп, крошечным светодиодным экраном Alive Matrix Display, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной, 10-Вт обратной и обходной зарядок, предустановленной прошивкой HiOS 16 на основе ОС Android 16, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом толщиной 7,39 мм и массой 189 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также кнопкой One-Tap Button для быстрого запуска приложений. Цена смартфона будет объявлена позже.