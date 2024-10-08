Представлен смартфон TECNO Spark 30C 5G

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 30C 5G, которая уже появилась в продаже на дебютном индийском рынке по цене в 120 и 125 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 6,67-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX582), селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом с габаритами 165:77:8 мм и массой 189 граммов, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 и NFC, боковым дактилоскопическим сенсором, ИК-датчиком, 3,5-мм гнездом для наушников, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной прошивкой HiOS 14 на основе операционной системы Android 14.