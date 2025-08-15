Представлен смартфон Vivo G3 5G

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo G3 5G, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,74-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камеру на 5 Мп, тыльную камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч (срок службы составляет пять лет), поддержку 44-Вт быстрой проводной зарядки, 6 ГБ или 8 ГБ двухканальной ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ либо 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2 или eMMC 5.1, модем для сотовых сетей пятого поколения, адаптеры Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.4, 3,5-мм гнездо для наушников, боковой дактилоскоп и прочный корпус с пятизвёздочным сертификатом SGS. Смартфон оценен в Китае в эквивалент 210 и 280 долларов в зависимости от конфигурации.