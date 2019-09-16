Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками. Новинка оснащается 6,89-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, занимающим 99,6% площади передней панели, процессором Snapdragon 855 Plus, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 44 Вт, тройной основной камерой с главным 64-Мп датчиком Samsung ISOCELL Bright GW1, 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп телевиком, фронтальной камерой на 16 Мп, а также сенсорными рамками Touch Sense вместо привычных клавиш.

Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, но без поддержки 5G оценена в 705 долларов. Вариант с 5G и 256 ГБ флэш-памяти будет стоить 810 долларов, а с 12 ГБ оперативной памяти – 875 долларов. Старт продаж намечен на 21 сентября.