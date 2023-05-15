Представлен смартфон Vivo S17e

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S17e, которая оценена в 300, 330 и 360 долларов за версии с 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7200, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (OIS) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, адаптерами Wi-Fi 6 802.11 ac и Bluetooth 5.3, модулем NFC, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, а также золотистой, голубой и черной расцветками.

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