Представлен смартфон Vivo S50 Pro Mini с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью S50 Pro Mini, которая основана на 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829.

Новинку также оснастили 6,31-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640:1216 точек и кадровой частотой до 120 Гц, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и OIS), 50 Мп (перископ с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной, 40-Вт беспроводной и обратной зарядок, корпусом с стеклянной тыльной панелью и алюминиевой рамкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также 3D-ультразвуковым дактилоскопическим сенсором. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 525 долларов.