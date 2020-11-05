Представлен смартфон Vivo S7e 5G

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S7e 5G, первая информация о которой появилась пару дней назад. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 720с поддержкой двухрежимного подключения 5G SA/NSA, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, подэкранным дактилоскопом, предустановленной Android 10 с оболочкой Funtouch OS 10.5, аккумулятором на 4100 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Цена устройства пока не сообщается. Старт продаж намечен на 11 ноября.

Комментарии и отзывы Vivo S7e 5G
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