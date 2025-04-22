Представлен смартфон Vivo T4 5G с АКБ на 7300 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T4 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с максимальной частотой 2,5 ГГц. Новинку также оснастили 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, предустановленной ОС Android 15 с прошивкой Funtouch OS 15, аккумулятором ёмкостью 7300 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, модемом 5G, ИК датчиком и корпусом толщиной 7,89 мм. Смартфон оценен в 260, 280 и 305 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.