Представлен смартфон Vivo V19 Neo

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V19 Neo, которая оценена в 360 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 675 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 612, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,44-дюймовым Super AMOLED Ultra O-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, врезанной в экран фронтальной камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, основной квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, модулем для макрофото и 2 Мп датчиком глубины сцены, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5, а также аккумулятором ёмкостью 4500 мАч.

Комментарии и отзывы Vivo V19 Neo
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