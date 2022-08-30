Представлен смартфон Vivo V25e с 64-Мп камерой

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V25e, которая, среди прочего, получила предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной прошивкой Funtouch OS 12. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом LTE, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, яркостью до 1300 кд/м2 и 103% охватом цветовой палитры NTSC, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2, разъемом USB Type-C, подэкранным дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт.