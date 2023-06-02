Представлен смартфон Vivo V29 Lite

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Vivo V29 Lite, которая будет стоить в Европе 360 евро. Новинку оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой сенсора 300 Гц, частотой ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м2, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным модулем на основе 64-Мп сенсора и оптической стабилизацией, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, массой 177 граммов и толщиной 7,9 мм.