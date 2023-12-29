Представлен смартфон Vivo V30 Lite

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V30 Lite, которая пока представлена только в Мексике по цене в 530 долларов. Учитывая местное ценообразование, можно рассчитывать на более низкую цену в остальном мире.

Новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, селфи-камерой на 50 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, а также корпусом толщиной 7,96 мм и массой 190 граммов.