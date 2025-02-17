Представлен смартфон Vivo V50 с АКБ на 6000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V50, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 405, 425 и 470 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила 6,77-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенную память UFS 2.2, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Omnivision OV50E на 1/1.55 дюйма, OIS и оптика Zeiss) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 50 Мп (автофокус), батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт зарядки, корпус толщиной 7,39 мм, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также предустановленную ОС Android 15 с четырьмя номерными обновлениями в будущем.
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