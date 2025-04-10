Представлен смартфон Vivo V50e с защитой от воды

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V50e, которая обойдется в 305 и 325 евро за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка получила восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MC2, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15, 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 кд/м² и защитным стеклом Diamond Shield Glass, 50-Мп фронтальной камерой с автофокусом, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, АКБ ёмкостью 5600 мАч и поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки.

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