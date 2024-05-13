Представлен смартфон Vivo X100s

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo X100s, которая обойдется на родном для производителя китайском рынке в 555, 610, 650 и 720 долларов за версии с 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили топовой 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9300+, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, отдельным чипом для обработки изображений V2, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, кадровой частотой LTPO 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 64 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятором на 5100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69 и предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой OriginOS 4.