Представлен смартфон Vivo X90

Компания Vivo представила смартфон Vivo X90, который оценен в 520, 560, 630 и 700 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 9200, фирменным процессором V2 для обработки изображений и других задач, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сенсор Sony IMX663) и 12 Мп (портретник с фокусным расстоянием 50 мм), 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE Q9 с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 2160 МГц и значением DeltaE меньше единицы, селфи-камерой на 32 Мп, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3, батареей ёмкостью 4810 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, стереодинамиками, ИК-излучателем и защита от пыли и воды (степень IP64).
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