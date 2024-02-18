Представлен смартфон Vivo Y100t

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y100t, цена которой будет объявлена 23 февраля, в день старт предварительных продаж. Новинка характеризуется 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация изображения) и 2 Мп (замер глубины сцены), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, модулем NFC, боковым дактилоскопическим сенсором и 3,5-мм гнездом для наушников.