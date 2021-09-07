Представлен смартфон Vivo Y21s

Компания Vivo представила смартфон Y21s, который оценен в 200 долларов. Новинку оснастили корпусом с размерами 164,26:76,08:8 мм и массой 182 г, IPS -экраном с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 60 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G88, 4 ГБ оперативной памяти с виртуальным увеличением на еще 1 ГБ, 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, боковым дактилоскопом, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой FunTouch OS 11.1, симметричным портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.

Комментарии и отзывы Vivo Y21s
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