Представлен смартфон Vivo Y27s

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vivo Y27s, которая оценена в Индонезии (дебютный рынок) в 155 и 180 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,64-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, боковым дактилоскопическим сенсором, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP54 и предустановленной прошивкой Funtouch OS 13 на основе операционной системы Android 13.

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