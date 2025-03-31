Представлен смартфон Vivo Y300t с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo объявила о выпуске на китайском рынке смартфона Y300t, который основан на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц. Новинка также получила 6,72-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц, пиковой яркостью 1050 нит и сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего света, 50-Мп тыльную камеру с поддержкой электронная стабилизации, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 44-Вт быстрой проводной зарядки, защиту корпуса от падений, брызг, пыли и мокрых рук, а также белую, черную и синюю расцветки. Смартфон обойдется на домашнем рынке в эквивалент 165, 180, 210 и 235 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.