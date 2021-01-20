Представлен смартфон Vivo Y31 (2021)

Компания Vivo представила смартфон Y31 (2021), который работает под управлением Funtouch OS 11 на базе Android 11. Новинка характеризуется 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей, врезанной фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с датчиками изображения на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм разъемом для наушников, симметричным портом USB Type-C, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Цена смартфона составит около 220 долларов.

Комментарии и отзывы Vivo Y31 (2021)
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