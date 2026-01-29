Представлен смартфон Vivo Y31d с АКБ на 7200 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y31d, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 c тактовой частотой до 2,9 ГГц, графическим адаптером Adreno 610 и поддержкой сотовых сетей 4G. Новинку также оснастили 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 7200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, функцией обходной зарядки, 50-Мп основной камерой, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.1, корпусом массой 219 граммов и защитой от воды в соответствии со степенью IP69. Цена устройства пока не раскрывается.