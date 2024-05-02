Представлен смартфон Vivo Y38 5G с батареей на 6000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y38 5G, которая работает под управлением операционной системы Android 14 с установленной поверх ОС программной оболочкой FunTouch OS 14.

Новинку также оборудовали 6,68-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612:720 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 4-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 613 и модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками, разъемом USB-C, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой в соответствии со степенью IP64, а также корпусом толщиной 7,99 мм и массой 199 граммов. Цена смартфона пока не объявлена.