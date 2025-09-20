Представлен смартфон Vivo Y50i 5G с АКБ на 6000 мАч

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Y50i 5G, который базируется на 6-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Mali-G57 и модемом 5G.

Новинка также получила 6,74-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+, кадровой частотой до 90 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитой зрения по сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, предустановленную прошивку OriginOS 5 на базе операционной системы Android 15, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт быстрой зарядки, корпус толщиной 8,19 мм и защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64. Смартфон обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 210 долларов.
