Представлен смартфон Vivo Y52 (2022) Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y52 (2022), которая работает под управлением фирменной оболочки FunTouch OS 12 на основе ОС Android 12. Новинку также оснастили 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карты памяти MicroSD, массой 193 грамма, габаритами 163,95:75,30:8,50 мм и поддержкой сотовых сетей 5G. Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y52 (2022), которая работает под управлением фирменной оболочки FunTouch OS 12 на основе ОС Android 12. Новинку также оснастили 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карты памяти MicroSD, массой 193 грамма, габаритами 163,95:75,30:8,50 мм и поддержкой сотовых сетей 5G. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 14:45 . Продукт - Vivo Y52 (2022)

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