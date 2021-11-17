Представлен смартфон Vivo Y54s

Китайская компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов очередной новинкой – моделью Vivo Y54s. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой 2.2 ГГц и графикой ARM Mali-G57 MP2, 6,51-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p+ и соотношением сторон 20:9, 6 ГБ оперативной памяти, которые можно увеличить на 2 ГБ за счет файла подкачки, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, симметричным портом USB Type-C, боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной ОС Android 11. Смартфон появится в продаже по цене в 265 долларов.

Комментарии и отзывы Vivo Y54s
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