Представлен смартфон Vivo Y77t

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов среднего ценового сегмента моделью Vivo Y77t, которая уже продается в Китае по цене в 190 и 220 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, разъемом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной фирменной прошивкой OriginOS 3 на основе Android 13.

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