Представлен смартфон Xiaomi 11i

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi 11i, которая оценена на индийском рынке в 336 и 363 доллара за версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Смартфон оснастили мощным процессором MediaTek Dimensity 920, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, стереодинамики JBL, боковым дактилоскопом, предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на Android 11, толщиной 8,34 мм и массой 204 г.