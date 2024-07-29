Представлен смартфон Xiaomi 14 Civi Limited Edition Panda Design

Компания Xiaomi представила в Индии ограниченную серию смартфона Xiaomi 14 Civi, которая получила название Limited Edition Panda Design. Новинка доступна в трех расцветках с тыльной панелью из стекла и кожи в единственной конфигурации на 12/512 ГБ по цене в 550 долларов.

Смартфон также оснащается 4-нанометровой субфлагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, яркостью 3000 нит, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, тройной основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (Light Fusion 800, оптика Summilux и OIS), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), сдвоенной селфи-камерой разрешением 32 Мп (угол обзора 78°) и 32 Мп (100°), батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки и корпусом толщиной 7,45 мм.