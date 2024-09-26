Представлен смартфон Xiaomi 14T

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке смартфон Xiaomi 14T, который уже доступен для заказа по цене в 650 и 700 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соотвественно.

Новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, регулировкой ШИМ 3840 Гц, поддержкой Dolby Vision и защитным стеклом Xiaomi Shield Glass, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX906 и OIS), 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (телеобъектив с 2,6-кратным зумом), однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, батареей ёмкостью 5000 мАч, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Hyper OS, подэкранным дактилоскопом, ИК-портом, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а также модулем NFC.