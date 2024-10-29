Представлен смартфон Xiaomi 15 Pro

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 15 Pro, который основан на новой топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц. Новинка также получила 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью нит, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, тройную тыльную камеру Leica с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 900 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов) и 50 Мп (перископный модуль с 5-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятор ёмкостью 6100 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68. Смартфон оценен от 740 до 940 долларов в зависимости от версии.

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