Представлен смартфон Xiaomi 17T

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi 17T, которая базируется на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Новинку также оснастили оперативной памятью LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, флеш-памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2756:1268 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, различными средствами защиты зрения и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, тройной тыльной камерой с оптикой Leica Summilux и модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 оптического формата 1/1,55 дюйма), 50 Мп (115-мм перископический телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, кремний-углеродной батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, корпусом толщиной 8,17 мм и массой 200 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. В Европе смартфон оценили в 750 и 800 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти соответственно.