Представлен смартфон Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition

Компания Xiaomi выпустила специальную версию смартфона Civi 4 Pro, получившую название Disney Princess Limited Edition. Новинка отличается фиолетовой расцветкой, эксклюзивными обоями, иконками и звуками. Цена данной версии будет объявлена завтра.

Напомним, что сам смартфон оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 кд/кв.м, корпусом толщиной 7,45 мм со стеклянной крышкой или 7,75 мм с «кожаной», металлической боковой рамкой корпуса, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 32 Мп и оптикой с углом обзора 78° и 100°, основной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 и объектив Leica Summilux), 50 Мп (портретный модуль с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм), а также батареей ёмкостью 4700 мАч.