Представлен смартфон Xiaomi Civi 4 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi Civi 4 Pro, которая оценена в 415, 460 и 500 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Также аппарат выйдет в специальных расцветках в конфигурации с 16/512 ГБ памяти. Их цена составит 500 долларов.

Новинку оснастили новым 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4184 мм2, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 кд/кв.м, корпусом толщиной 7,45 мм со стеклянной крышкой или 7,75 мм с «кожаной», металлической боковой рамкой корпуса, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 32 Мп и оптикой с углом обзора 78° и 100°, основной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 и объектив Leica Summilux), 50 Мп (портретный модуль с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм), а также батареей ёмкостью 4700 мАч.