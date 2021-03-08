Представлен смартфон Xiaomi Mi 10S на Snapdragon 870

Компания Xiaomi наконец-то пополнила ассортимент смартфонов моделью Mi 10S, которая стала улучшенной версией прошлогоднего Mi 10. Новинка может похвастаться новым дизайном задней панели и слегка измененными характеристиками. Итак, место Qualcomm Snapdragon 865 занял новый более производительный процессор Snapdragon 870. Другое значительное отличие – стереодинамики Harman Kardon. Также отметим новые расцветки и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт. При этом, адаптер питания в комплект поставки не входит. Смартфон появится в продаже 10 марта, но цена пока не сообщается. Будет ли Mi 10S продаваться где-то еще, кроме Китая, пока неизвестно.