Представлен смартфон Xiaomi Mi A3

Компания Xiaomi представила смартфон Mi A3, который, как и предполагалось, оказался международной версией модели CC9e. Новинка отличается от CC9e чистой операционной системой Android 9.0 Pie благодаря программе Android One и поддержкой карт microSD. Смартфон также оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 665,фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором на 4030 мАч, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Xiaomi Mi A3 появится в продаже в ближайшие недели по цене в 250 евро.