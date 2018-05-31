Представлен смартфон Xiaomi Mi8 SE на платформе Snapdragon 710

Вторым смартфоном после Mi8, который представила на сегодняшней презентации компания Xiaomi, ожидаемо стала лайт-версия флагмана – Mi8 SE. Новинка первой получила платформу Snapdragon 710 с графикой Adreno 616, 5,88-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2244:1080 пикселей, двойную 12 Мп + 5 Мп основную камеру, фронтальную камеру на 20 Мп с функциями AI, 4/6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, модуль NFC, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев (Face ID, как у Xiaomi Mi 8, здесь нет), аккумулятор на 3120 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4.0+, а также операционную систему Android 8.1 Oreo с MIUI 10. Что до дизайна, то Mi8 SE кажется более угловатым, нежели Mi8. Версия с 4 ГБ ОЗУ оценена в 1799 юаней (около 17,5 тыс. рублей), а модификация с 6 ГБ оперативной памяти обойдется в 1999 юаней (около 19,5 тыс. рублей).