Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой

Компания ZTE представила смартфон Axon 20 5G, который стал первой моделью с подэкранной фронтальной камерой. Новинка характеризуется 6,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 765G, аккумулятором ёмкостью 4220 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, корпусом с габаритами 172,1:77,9:7,9 мм, массой 198 г, предустановленной оболочкой MiFlavor 10.5 на основе Android 10. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 322 доллара, вариант на 8/128 ГБ обойдется в 366 долларов, а версия на 8/256 ГБ – 410 долларов. Старт продаж намечен на 10 сентября.

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