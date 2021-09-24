Представлен смартфон ZTE Axon 30 Pro Plus UD Master Edition

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Axon 30 Pro Plus UD Edition, которая получила 16-Мп подэкранную камеру. Новинка также характеризуется 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, 8-ядерной платформой Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом 5G, 512 ГБ флеш-памяти, поддержкой Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, симметричным портом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 55 Вт. Цена смартфона пока не сообщается.