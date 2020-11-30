Представлен смартфон ZTE Blade 20 Pro 5G

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Blade 20 Pro 5G, которая работает под управлением оболочки ZTE MiFavor 10 на базе Android 10. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 765G, корпусом толщиной 7,9 мм, 6,47-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и каплевидным вырезом для 20-Мп фронтальной камеры, подэкранным дактилоскопом, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт MicroSD, а также поддержкой мобильных сетей пятого поколения.