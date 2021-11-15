Представлен смартфон ZTE Libero 5G II

ZTE выпустила новый смартфон ZTE Libero 5G II, который оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением FHD + 2499 x 1080 пикселей. Новый Libero 5G II поставляется с мобильным процессором MediaTek Dimensity 700, в телефоне 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Телефон имеет рейтинги IPX5, IPX7 и IP5X по водонепроницаемости и пыленепроницаемости, а также оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев.

Новый смартфон ZTE Libero 5G II поставляется с аккумулятором емкостью 3900 мАч и оснащен зарядным устройством USB-C, в телефоне есть несколько камер.Одна камера на передней панели телефона и три камеры на задней панели. Задние камеры включают 16-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную широкоугольную камеру и 2-мегапиксельные камеры глубины. Устройство имеет ряд функций камеры, в том числе «Супер ночной режим» и «Съемка с размытием фона». На передней панели устройства находится 8-мегапиксельная камера, которая предназначена для съемки селфи и видеозвонков. Телефон будет доступен в трех цветах: белом, черном и розовом.
Комментарии и отзывы ZTE Libero 5G II
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