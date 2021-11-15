Представлен смартфон ZTE Libero 5G II

Новый смартфон ZTE Libero 5G II поставляется с аккумулятором емкостью 3900 мАч и оснащен зарядным устройством USB-C, в телефоне есть несколько камер.Одна камера на передней панели телефона и три камеры на задней панели. Задние камеры включают 16-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную широкоугольную камеру и 2-мегапиксельные камеры глубины. Устройство имеет ряд функций камеры, в том числе «Супер ночной режим» и «Съемка с размытием фона». На передней панели устройства находится 8-мегапиксельная камера, которая предназначена для съемки селфи и видеозвонков. Телефон будет доступен в трех цветах: белом, черном и розовом.